Московский патриарх уже поздравил Януковича

Патриарх Московский Кирилл поздравил Президента Украины Виктора Януковича с 60-летием, сообщает Украинская правда. «За многие годы служения Родине и народу вы проявили себя как талантливый организатор и усердный труженик, неизменно пользующийся уважением подчиненных», - отметил Кирилл. «Вы не единожды доказали, что способны взять на себя нелегкую ношу государственной ответственности. Видя это, народ Украины в трудное время социально-экономических и политических потрясений оказал вам высокое доверие», - говорится в поздравлении. «Вы стали главой государства. Как показывают первые месяцы вашего руководства страной, Вы смело беретесь за разрешение самых непростых проблем», - заявил патриарх. Кирилл также заявил: «Отрадно отметить быстроту и продуктивность обновления взаимосвязей Украины со странами, с которыми она объединена общей историей и судьбой, а также ее участие в построении новой системы международных отношений в Европе». «В этом, безусловно, немалая ваша заслуга», - добавил Московский патриарх. «Для Русской православной церкви Украина является колыбелью христианства, ибо отсюда началось его распространение по святой Руси. Поэтому наша церковь уделяет особое внимание нуждам и заботам украинского народа, в частности, гармонизации церковно-государственных отношений», - подчеркнул он. Кирилл пожелал Януковичу «крепости сил и благополучия, помощи Божией и успехов в служении Отечеству», а народу Украины - мира и процветания. Как известно, Янукович отмечает день рождения 9 июля.