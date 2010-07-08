В Крыму возросло число отдыхающих

Количество туристов в Крыму за январь-июнь 2010 года возросло на 18,6% - до 1,4 миллиона человек, из них более 300 тысяч - организованные отдыхающие. Об этом cообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Кириленко сегодня на пресс-конференции в Симферополе, информирует УНИАН. «319 тысяч отдохнули в стационарных базах отдыха, что соответствует тому положению, которое было на 1 июля прошлого года. То есть мы вышли на ноль по организованным отдыхающим. Начиная с этой недели, я думаю, будет объективный рост по здравницам, где размещаются организованные отдыхающие», - сказал глава минкурортов Крыма. Кириленко отметил увеличение в этом году на 15-20% количества российских туристов и «резкий скачок», сделанный польскими курортниками, - с 2 до 10%. Министр также сообщил о росте числа иностранных круизных судов, зашедших в крымские порты. «Зашли 23 судна, на которых прибыли около 12 тысяч туристов из стран дальнего зарубежья. Если сравнивать с прошлым годом, на этот период было 10 заходов и около 5 тысяч туристов», - сказал он.