За кражу драгоценностей посадили двух офицеров СБУ

Военный местный суд Киевского гарнизона осудил двух офицеров СБУ за кражу документов и драгоценностей. Об этом сообщили «Главреду» в пресс-службе Генпрокуратуры. Военные служебные лица одного из оперативных подразделений СБУ в феврале прошлого года в Киеве с использованием служебного положения незаконно проникли в частный дом, откуда похитили драгоценности и паспорта граждан, за возвращение которых требовали 5 тыс. долл. Подсудимым капитану и майору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 и 6 лет соответственно с лишением воинских званий.