Грузовик как средство убийства

А, как и на любом рабочем месте, есть ограничения в длительности рабочего дня, установленные выходные и правила безопасности. К сожалению, не все водители добросовестные и всегда следуют «предписаниям». Не говоря уже о правилах дорожного движения, водители фур нарушают число часов, проведенных в пути, и время передышки. В результате грузовики становятся более чем опасными на дорогах.

Львовская трагедия

На днях грузовая машина врезалась в автобус с паломниками. Семь человек погибло, в том числе одна школьница, а 16 пострадало (во Львовской больнице скорой помощи говорят, что состояние многих тяжелое, но стабильное). На момент аварии в автобусе было 24 человека. Они ехали из населенного пункта Старое село Пустомитивского района в Крехивский монастырь помолиться чудотворным иконам Божьей Матери и Святого Николая.

Предварительная причина трагедии – водитель грузовика, перевозившего продукты питания, заснул за рулем (хотя эксперты не исключают, что к настолько большому количеству жертв могла привести еще и довольно непрочная конструкция автобуса – были случаи, когда при сильном ударе обрывались крепления кресел). В результате дальнобойщик выехал на полосу движения автобуса, где и произошло ДТП. Водителю автобуса удалось избежать лобового столкновения. «Фура буквально срезала правый бок ехавшего навстречу автобуса с людьми, после чего промчалась еще пару сотню метров и перекинулась в кювет», – рассказала журналистам Светлана Добровольская, пресс-секретарь ГАИ Львовской области. И все, кто сидел у окна с левой стороны автобуса «Богдана», погибли на месте. Очевидцы происшествия рассказывали, как пассажиры, оправившись от шока, пытались остановить попутные машины и отправить пострадавших в больницы.

Дальнобойщик, гражданин Турции, был доставлен в реанимацию в критическом состоянии. В больницу попал и водитель автобуса.

Понятное дело, ДТП с участием грузовых автомобилей случаются гораздо реже, чем с легковыми, но последствия такого столкновения всегда тяжелее. К тому же в нынешнем году это далеко не первое ДТП при участии фуры. В прошлое воскресенье дальнобойщик налетел на патрульную машину ГАИ. Случилось это на 31-м километре автодороги Киев-Чоп – в селе Гуривщина. В салоне легкового автомобиля, кроме водителя, на переднем сидении также находился его напарник – 38-летний прапорщик милиции. Остановившись перед пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину с ребенком, правоохранители почувствовали сильный удар. Не соблюдая безопасной дистанции и скорости движения, водитель автомобиля «Скания» столкнулся с машиной ГАИ. В результате ДТП водитель патрульной машины с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, резаной раной руки, а также травмированной грудной клеткой доставлен в местную больницу. Прапорщика с переломом позвоночника и ребер транспортировали в столичную клинику. Водитель грузовика не пострадал. Кроме того, в марте этого года фура так же врезалась в патрульную милицию. Тогда оба гаишника погибли.

Ситуация со смертностью на дорогах Украины – катастрофическая. Не последнее место в отечественной статистике аварий занимают грузовые автомобили. Так, по данным Госавтоинспекции, за первое полугодие 2008 года в Украине по вине грузовых автомобилей случилось около 1100 ДТП, в которых погибли более двухсот человек. Являются ли грузовики такой же опасностью в развитых странах? Очевидно, что нет. В ЕС, например, в отношении грузовых машин действуют не только жесткие правила, но и не менее строгий контроль, который позволяет уменьшить количество аварий с их участием.

Европейский опыт

«В Европейском Союзе для работы дальнобойщиков существует единый документ – «Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки» (ЕСТР), – рассказывает Николай Епихов, заместитель директора департамента автомобильных и авиаперевозок компании, осуществляющей перевозки грузов между странами Европы, Азии, Америки, Прибалтики и СНГ. – Документ регламентирует действия всех водителей, выполняющих международные перевозки, для обеспечения максимальной безопасности всех участников дорожного движения».

Таким образом, в ЕС действуют единые правила работы и отдыха дальнобойщиков. Согласно им рабочее время строго ограничено. Общая продолжительность управления на протяжении любых двух недель не должна превышать 90 часов. Отдыхать дальнобойщики просто обязаны не менее одиннадцати часов в сутки. Кроме этого, водители должны делать непродолжительные паузы после нахождения за рулем 4,5 часов. А после двух недель рейсов отдыхать 45 часов. Правда, иногда допустимы некоторые незначительные изменения в периодах работы и отдыха водителя. А также есть свои нюансы при управлении транспортным средством двумя водителями (которые сменяют друг друга во время поездки).

В Евросоюзе считают, что благодаря таким мерам, количество ДТП с участием фур уменьшается.

Контролировать выполнение правил должны работодатели. В частности, с помощью специального автоматического устройства – тахографа, устанавливаемого в каждом автомобиле, выполняющем международные автомобильные перевозки. Прибор фиксирует время движения и «отдыха» автомобиля, а, соответственно, и водителя. К нарушителям применяется административная ответственность. А штрафы за нарушение норм ЕСТР достаточно высокие и в разных странах различаются. Наиболее высокие – в Германии (от 150 евро).

В Германии передвижение фур по автобану – головная боль дорожной полиции. И дело совсем не в том, что нужно проверить законность грузоперевозок, этим занимаются таможенники. Главное – проверять время безостановочного нахождения водителя в пути. Правда, иногда и хорошо выспавшийся водитель начинает убирать руки с руля, поедая бутерброды или разговаривая по телефону. Чтобы находить злостных нарушителей, полицейские курсируют по трассе и наблюдают за водителями. Так же скорость движения фур в Германии строго ограничена – не более 100 км/ч. Но все равно иногда можно наблюдать картину: две фуры едут рядом, занимая обе полосы автобана, а легковушки тянутся за ними. Поговорив, водители фур расходятся, и движение возобновляется. Понятное дело, такое поведение полиция не приветствует, ведь на немецких автобанах «тяжеловозы» должны следовать и другим правилам. Например, можно ехать только по правой крайней полосе, используя для обгона лишь среднюю полосу слева. Грузовикам нет места на скоростной полосе автобана! Более того, в воскресенье фуры вообще не имеют права ездить по немецким автобанам.

Также в последние годы очень повысились требования и в России. Хоть штрафы за нарушения в денежном выражении невелики – от 500-1000 рублей, факты привлечения водителей к ответственности заносятся в компьютер. Это означает, что органы транспортной инспекции при наличии систематических нарушений могут приостановить предприятию действие лицензии на грузоперевозки (сроком на один месяц) для устранения нарушений. Тогда предприятие терпит колоссальные убытки. Понятное дело, отношение к таким правонарушениям у руководителей очень серьезное.



В Украине тоже пытаются бороться с халатностью на дорогах. «В группе наших компаний наказание водителей, нарушивших нормы, производится еще и дополнительно – в виде объявления выговора и депремирования водителя, – говорит господин Епихов. – На предприятии существует система классов водительского состава, и водитель может быть переведен в более низкий класс или перейти на испытательный срок. На еженедельном водительском собрании рассматриваются все проблемные случаи и до водительского состава доводятся все новости транспортного рынка и изменения в законодательстве. Так как мы понимаем всю ответственность за безопасность дорожного движения, которую несёт именно водитель. К сожалению, даже беспрекословное соблюдение всех международных норм и стандартов не даёт стопроцентной гарантии в таких случаях, ведь всегда в подобных ситуациях присутствует человеческий фактор, который может обернуться совершенно непредсказуемыми последствиями».

«Реальная дорога в Украине очень сильно отличается от той, о которой написано в Правилах дорожного движения, – говорит Олег Каленский, директор по стратегическому маркетингу и продажам одного из ведущих национальных логистических операторов. – Поэтому этические нормы дорожного движения так же важны, как и строгие Правила ГАИ. Водители нашей компании, прежде чем сесть за руль на доставку грузов, проходят обязательный инструктаж, хотя все они имеют большой водительский стаж. Например, мало водителей легковых автомобилей знают о том, что резкие маневры на грузовике выполнять очень опасно – автомобиль может сорваться в занос. Так что в случае критической ситуации, водитель грузового авто может только тормозить. Еще один важный момент: перед подъемом тяжелогруженой фуре обязательно нужен разгон, потому что переключение передач на подъеме в машине, которая везет в своей «шаланде» 20 тонн груза, может привести к полной потере скорости, а тронуться с места на подъеме очень тяжело. Есть ряд и других нюансов, но подчеркну, что все невозможно предусмотреть и ситуация на дороге часто диктует свои собственные правила».

Как бы там ни было, тот, кто хоть раз ездил в дальнюю дорогу по украинским магистралям, вынужден был «соседствовать» с фурами. Понятное дело, что иного выхода нет – в Украине отсутствуют автобаны, и поэтому грузовые машины должны ездить по селам и городам. Другой вопрос: как ездить? Сколько раз можно наблюдать, как фура несется на всех парах в крайнем левом ряду на скорости более 100 километров в час. Иногда кажется, что водители следуют спортивному девизу: «Быстрее! Выше! Сильнее! Дальше!». Водители же легковушек всегда должны помнить, что вмешиваться в гонки двух монстров не нужно. Также особенно настороженно надо относиться к фурам во время ночной езды по дорогам. Хотя справедливости ради надо сказать, что аварии с участием фур происходят не только по их вине. Сколько бы не говорили о качестве дорог, продажных гаишниках и других грехах автомобильной Украины, никто не может отрицать, что порядок на автомагистралях зависит в первую очередь от культуры вождения каждого отдельного человека. И культура эта базируется на ответственности, ведь каждый день дороги забирают сотни жизней.