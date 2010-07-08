Аэропорт «Львов» планируют закрыть на три месяца

Во время реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» работу самого аэропорта закроют ориентировочно на три месяца. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Львовской ОГА Владимир Губицкий, сообщает ИМК. По словам Губицкого, согласно существующему проекту реконструкции, закрытие аэропорта планировалось на 10 месяцев, но это слишком много для города, поэтому представители львовской власти обратились за помощью к немецким специалистам, которые разработали другой проект реконструкции. «С учетом безопасности полетов аэропорт таки будет предложено закрыть на три месяца. На следующей неделе в Минтрансе состоится специальное совещание, на котором будет принято окончательное решение», - сказал Губицкий. Он добавил, что работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» должны быть завершены до сентября 2011 года.