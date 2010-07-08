В Донецке на одно рабочее место претендуют 5 безработных

В Донецке на сегодняшний день на одно рабочее место претендуют почти 5 незанятых граждан, официально зарегистрированных в городском центре занятости. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета со ссылкой на городской центр занятости. По состоянию на 1 июля численность незанятых граждан, состоящих на учете в Донецком городском центре занятости, составила 4 тыс. человек, в том числе служащие - 2,6 тыс., лица рабочих профессий – 1,2 тыс., лица без профессий – 0,2 тыс. В то же время, потребность предприятий, учреждений и организаций Донецка в работниках на 1 июля составила 861 человек, в том числе служащих – 318, рабочих профессий - 433, для лиц без профессии –110 человек. В январе – июне 2010 года услугами Донецкой городской службы занятости воспользовались 11,6 тыс. незанятых граждан, в том числе 6,7 тыс. женщин, 5,9 тыс. - молодежь в возрасте до 35 лет. За первое полугодие 2010 года Донецким городским центром занятости были трудоустроены 3,7 тыс. человек из числа незанятого населения. По направлению службы занятости в 2010 году 1,2 тыс. человек проходили профессиональное обучение. В оплачиваемых общественных работах, организованных службой занятости, приняли участие 1,4 тыс. человек, сообщает УНИАН.