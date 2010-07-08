К Евро-2012 планируют запустить 6 скоростных поездов

«Укрзалізниця» рассчитывает запустить к Евро-2012 шесть скоростных поездов. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор ведомства Михаил Костюк, информирует УНИАН. «Если поработаем эффективно и действительно найдем эффективного партнера, то к Евро-2012 шесть скорых поездов по главным направлениям есть возможность запустить. Из 10 поездов (на которые «Укрзалізниця» планирует объявить тендер. – Ред.) 6 реально запустить можно по графику, который у нас сегодня есть… Но это в том случае, если мы сработаем эффективно, так что мы приглашаем бизнес», - сказал Костюк. По его прогнозам, оставшиеся четыре поезда к тому времени не удастся запустить в постоянную эксплуатацию, так как они будут либо изготовлены перед самым началом программы Евро-2012, либо будут находиться в процессе адаптации и сертификации в Украине. По словам гендиректора ведомства, «Укрзалізниця» рассчитывает пойти методом 5-летних инвестпрограмм. «5-летняя программа приобретения, потому что срок изготовления скоростного поезда – 1,5 года. А для изготовления поезда под систему безопасности Украины надо еще поработать до года над адаптацией, чтобы потом провести у нас сертификацию», - сказал он. Напомним, по словам Костюка, «Укрзалізниця» уже подготовила тендерные предложения на приобретение 10 единиц подвижного состава для организации скоростного движения, в частности в рамках подготовки к Евро-2012.