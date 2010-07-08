Глава ОАО «Одессанефтепродукт» попался на краже нефти

Правоохранители Одесской области разоблачили преступную группировку в составе шести человек, в том числе главы правления ОАО «Одессанефтепродукт». Указанные лица, используя служебное положение, завладели сырой нефтью, принадлежащей ЗАО «Синтез-ойл», на сумму почти 38 млн грн, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в четверг. В конце июня им предъявлено обвинение, расследование в деле проводит следователь прокуратуры области, сообщили «Главреду» в пресс-службе ГПУ. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде взятия под стражу, на их личное имущество наложен арест в размере 9 млн грн, изъято имущество на сумму 7,4 млн грн. Ход досудебного следствия контролируется Генеральной прокуратурой Украины.