В оздоровительном лагере в Туве 20 детей заболели острой кишечной инфекцией

В Туве прокуратура проводит проверку по факту заболевания детей острой кишечной инфекцией в оздоровительном лагере «Отчугаш». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры, передает «Lenta.ru». «Установлено, что в течение почти месяца в детском лагере фиксировались случаи заболевания детей стафилококком. По состоянию на 8 июля 2010 г. число заболевших достигло 22 человека, среди которых 20 детей», – говорится в сообщении. «По данным управления Роспотребнадзора по Республике Тцва, причиной заболеваний детей стали блюда, приготовленные работниками пищеблока, которые явились носителями кишечной инфекции», – рассказали в Генпрокуратуре. «В настоящее время работа лагеря приостановлена на 20 дней», – отмечается в сообщении.