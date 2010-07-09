В Нидерландах мужчину уволили за то, что он сломал вувузелу коллеги

В Нидерландах железнодорожник был уволен за конфликт на работе, в ходе которого он сломал вувузелу одного из своих сослуживцев, пишет DutchNews.nl. Мужчина сильно разозлился, когда несколько его коллег решили пошутить и присоединили вувузелу к воздушному компрессору. Он схватил раздражающий музыкальный инструмент и разломал на части. «Это был невыносимый шум. Это вувузельный ужас!», - позже пояснил мужчина, передает «Газета.ru». Владелец вувузелы настоял на том, что об инциденте должно быть доложено начальству. В итоге раздражительный железнодорожник был уволен.