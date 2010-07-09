Египетские археологи обнаружили «двойную» гробницу возрастом 4,3 тыс. лет

Египетские археологи в четверг объявили об обнаружении в пригороде Каира гробницы возрастом 4,3 тыс. лет. Исследователи полагают, что данное захоронение может быть частью большого кладбища, передает «Lenta.ru». В обнаруженной гробнице были найдены две ложные двери, покрытые иероглифами и рисунками, изображающими двух человек, похороненных внутри. Как пояснил руководитель раскопок в селе Саккара, расположенного недалеко от египетской столицы, роспись указывает на то, что в гробнице находятся тела двух мужчин – отца и сына. Предположительно, они служили писцами при дворе фараона. «Рисунки хорошо сохранились, они выглядят так, будто их нарисовали вчера», – добавил археолог. Сами гробницы подверглись разрушению: саркофаг отца разъела вода; а принадлежащий сыну был разграблен в античное время. Письмена, высеченные на дверях гробницы, указывают на то, что отец и сын жили во время шестой династии, точнее – при фараоне Пеппи Втором. Раскопки в пригороде Каира начались три года назад. С тех пор были обнаружены шесть гробниц.