Британец откопал 52 тысячи древнеримских монет

В Британии мужчина, увлекающийся поиском древностей, нашел тайник с 52 тысячами древнеримских монет, пишет издание The Independent. Тайник находился на глубине всего лишь в один фут. Данная находка является крупнейшей среди аналогичных в Британии, передает Newsru.com. «Мой металлодетектор издал веселый писк, и я понял, что нужно копать. Сначала я вытащил крошечную монетку размером с ноготь», – рассказал мужчина. Общий вес найденных монет составил 160 кг. Исследователи полагают, что данный тайник был создан в религиозных целях: монеты были закопаны в качестве подношения богам. Медные монеты, датированные третьим веком нашей эры, могли бы оплатить, считают ученые, четыре года службы римского легионера.