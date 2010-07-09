Вооруженный британец, расстрелявший троих, объявил войну полиции

С субботы полиция Британии ищет вооруженного уголовника, объявившего полиции войну, передает «Lenta.ru». Бывший охранник ночного клуба, Рауль Моат, недавно освободившийся из тюрьмы, расстрелял трех человек, один из которых скончался. После этого он направил в полицию письмо, в котором обвинил службу правопорядка в том, что полицейские «сломали его жизнь и испортили отношения с девушкой». В 49-страничном послании он заявил, что объявляет полиции войну. Бывшая подруга Моата стала одной из жертв. В данный момент местонахождение преступника неизвестно. В его поисках задействованы сотни полицейских, за информацию об убийце объявлено вознаграждение в 10 тысяч фунтов (€12 тысяч). Власти обратились к гражданам с просьбой не паниковать, так как, по их мнению, Моат намерен убивать только полицейских.