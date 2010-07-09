Британия приостановила экстрадицию в США исламского проповедника

Европейский суд по правам человека постановил задержать экстрадицию в США исламского проповедника Абу Хамзы, обвиняемого в терроризме, передает Utro.ru. Абу Хамза и трое других британских граждан, экстрадиции которых добивается США, пробудут под стражей до рассмотрения их дел в Страсбургском суде. Четверо подозреваемых в терроризме ранее подавали апелляцию, утверждая, что продолжительность и условия заключения, которые грозят им в Штатах, нарушают права человека. Правительство Великобритании до 2 сентября 2010 года должно предоставить суду материалы, доказывающие, что экстрадиция террористов в США возможна и права человека нарушены не будут.