В Германии угнана машина главы МВД

В среду в окрестностях Дрездена неизвестные угнали личный автомобиль министра иностранных дел Германии Томаса де Мезьера, пишет газета Hamburger Abendblatt. Вечером автомобиль Audi A4 был обнаружен, передает Utro.ru. Инцидент произошел спустя две недели после того, как де Мезьер объявил «войну угонщикам». В конце прошлого месяца полиция провела показательное задержание одного из угнанных автомобилей недалеко от границы с Польшей. В задержании участвовал лично министр де Мезьер. Автомобиль министра де Мезьера был найден точно на том месте, где происходило задержание.