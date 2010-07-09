В Ташкенте украдены 400 экземпляров Корана

В Ташкенте со склада трех религиозных издательств были украдены 400 экземпляров религиозной книги Коран, сообщает агентство «Фергана.ру». Данное издание Корана содержало перевод и комментарии известного в Узбекистане богослова Абдулазиза Мансура, передает «Lenta.ru». По имеющимся данным, кража произошла поздним вечером 2 июля. К зданию общего склада религиозных издательств «Мавароуннахр», «Ислом нури» и «Хидоят» подъехал микроавтобус, двое неизвестных проникли на склад и вынесли книги. Склад не охранялся, но администрация разрешала человеку средних лет по имени Охун оставаться на складе на ночь, так как «он одинок, не имеет жилья и считается умственно неполноценным». По факту кражи возбуждено уголовное дело. Под подозрением находятся все сотрудники редакций, включая заключенного под стражу Охуна.