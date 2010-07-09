В Италии бастуют журналисты

В Италии проходит забастовка журналистов, сообщает радио «Свобода». В пятницу не выйдет большинство общенациональных газет. Теле- и радиокомпании откажутся от выпусков новостей. Причина забастовки - обсуждение в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов следствия, полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. За нарушение запрета журналистам грозит тюремное заключение, а СМИ - крупный штраф. Инициатор законопроекта - правительство Сильвио Берлускони. Сообщается, что к однодневной забастовке присоединятся также железнодорожники и сотрудники предприятий городского транспорта.