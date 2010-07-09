Большинство украинцев поддерживают введение страховой медицины - опрос

Украинцы поддерживают введение страховой медицины, но скептически оценивают последствия этой реформы. Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина. Почти половина опрошенных (45,2%) поддерживают введение в Украине страховой медицины. Из них 29,4% ответили «скорее да», 15,8% - «точно да» на этот вопрос. Не поддерживают введение страховой медицины около трети респондентов (32,7%). Из них 20% ответили «скорее нет» на этот вопрос, а 12,7% - «точно нет». Каждый пятый украинец (22,1%) затруднился ответить на данный вопрос. Эксперты отмечают, что миф о бесплатной медицине продолжает жить в сознании граждан, и это оказывает влияние на их отношение к введению страховой медицины. Украинцы в целом поддержали эту идею, хотя и высказали противоречивое к ней отношение. Такая же противоречивость проявляется и в оценке последствий – только треть опрошенных считают, что введение страховой медицины будет способствовать снижению уровня коррупции в системе здравоохранения. В частности, около трети граждан Украины (36,3%) полагают, что в случае введения страховой медицины уровень коррупции в системе здравоохранения уменьшится. Почти такое же количество опрошенных (31,4%) считают, что уровень коррупции не изменится, а по мнению каждого десятого (10,8%), в случае введения страховой медицины уровень коррупции увеличится. Затруднился ответить на данный вопрос каждый пятый респондент (21,5%). Опрос на тему «Страховая медицина в Украине» проводился с 3-го по 5 июля. Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.