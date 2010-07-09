Журналисты подарили Януковичу «Украину»

Украинские журналисты, объединившиеся в движение «Стоп цензуре!», подарили Президенту Украины Виктору Януковичу на день рождения велосипед, сообщает Лига. В настоящее время организаторы акции пытаются вызвать кого-либо из Администрации Президента для вручения подарка. По их словам, они надеются, что глава государства пересядет на этот экологически чистый транспорт, тем самым сняв проблемы перекрытия дорог в городе Киеве, и присоединится к ведущим мировым лидерам, использующим велосипеды в качестве средства передвижения. Участники акции также отметили, что велосипед, подаренный Президенту, отечественного производства и называется «Украина». При этом они выразили надежду, что таким образом в гараже главы государства появится хотя бы одного транспортное средство. Также участники движения намерены передать Президенту открытку с поздравлениями, в которой напомнили о проблемах, появившихся в последнее время со свободой слова в стране.