Картина украинского режиссера взяла гран-при российского кинофестиваля

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Счастье мое» стал обладателем гран-при кинофестиваля VOICES в Вологде. Об этом Лиге сообщили в пресс-службе компании SOTA Cinema Group. Программу из 10 дебютных и вторых картин европейских режиссеров оценивало международное жюри во главе с кинорежиссером Сергеем Бодровым. Напомним, ранее фильм «Счастье мое» выиграл приз за лучшую режиссуру и главную награду гильдии киноведов и кинокритиков России на Открытом российском кинофестивале «Кинотавр». 15 июля фильм Лозницы будет показан в Ереване, в конкурсной программе Международного кинофестиваля «Золотой Абрикос».