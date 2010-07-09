Перепись населения Украины перенесли с 2011-го на 2012 год

В Украине планируется перенести проведение переписи населения с 2011-го на 2012 год. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Наталия Власенко. «В прошлом было запланировано проведение пробной переписи, а основная - в 2011 году. Но, учитывая кризис, в прошлом году не были предусмотрены средства на проведение пробной переписи, и мы были вынуждены подать предложения правительству о переносе сроков», - сказала Власенко. Директор Института демографии напомнила, что последняя перепись населения проводилась в Украине в 2001 году. «Согласно правилам ООН, периодичность проведения переписей составляет один раз в 10 лет. Лаг в один год - это допустимая ситуация, поэтому мы сейчас срочно приступили ко всем подготовительным работам по проведению пробной переписи в декабре этого года, которая состоится в Харьковской области, в Дергачёвском районе», - добавила она. По словам Власенко, только данные переписи позволяют получить широкую характеристику населения, на основе которой должны выстраиваться все стратегии развития страны. В частности, отметила демограф, речь идет не только об общем числе населения, но и об образовательном уровне граждан, языковом составе населения, миграционных процессах, а также об этнической принадлежности.