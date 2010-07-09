Суббота будет дождливой и теплой

10 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +27...+29 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов. В Карпатах переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов. В Моршине переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса. В Трускавце переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25 градусов. В Сваляве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +25...+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +25...+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, гроза, в отдельных районах град, в Одесской и Николаевской областях сильный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +24...+29 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, на побережье до +24 градусов, днем +25...+30 градусов. В Ялте облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, шквалы 15-20 м/с, температура ночью +21...+23 градуса, днем +26...+28 градусов. 9 июля температура воды в Черном и Азовском морях +22...+28 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.