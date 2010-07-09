На Донетчине работают около 200 нелегальных шахт

До двухсот нелегальных шахт-«копанок» действуют в Донецкой области на данный момент. Такую цифру назвал сегодня на пресс-конференции в Донецке начальник облуправления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Вячеслав Писаренко, информирует «Остров». «На данный момент по статистике, насколько мы обладаем информацией, где-то от 150 до 200 «копанок» на территории области… Максимум мы можем ликвидировать одну, две, три, пять «копанок» в день, а их двести», - отметил Писаренко. Он подчеркнул, что правоохранители решают эту проблему по мере сил, однако считают, что для ее искоренения необходимо ужесточение ответственности за открытие нелегальных шахт. «Сам способ документирования - это нужно привлечь кучу техники, надо все это закопать, взвесить, оценить, уголь, добытый незаконным способом - это очень большие затраты, а на выходе получается в лучшем случае статья 240 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф от 1000 до 1500 гривен. Несоразмерные просто санкции», - сказал Писаренко. По его мнению, пока нет законодательного урегулирования, а есть спрос на уголь и большое количество незанятых бывших шахтеров, проблема будет существовать. В то же время с начала года на территории области физически ликвидированы более ста «копанок» путем повреждения поверхностных строений и заполнения породой горных выработок. Возбуждены 43 уголовных дела, из которых 37 – по статье 240 УК Украины (нарушение правил охраны недр). У правонарушителей было изъято более 450 тонн незаконно добытого угля, 40 единиц разного оборудования и приборов для его добычи (переносные электростанции, компрессоры, лебедки и так далее) и три трактора. По данным УБЭП, незаконная добыча угля ведется в основном на востоке региона, где угольные пласты в некоторых местах выходят на поверхность. При этом в сутки на «копанке» можно добыть до 10 тонн угля в сутки. Если учитывать, что тонна угля стоит примерно 400 гривен, то владелец нелегальной шахты может в месяц получить около 120 тысяч гривен без учета затратной части. В то же время, по словам Писаренко, шахтер на «копанке» получает около 100 гривен за смену. Писаренко дополнила начальник Донецкой инспекции Государственного геологического контроля Вера Флоринская, отметившая, что уголь в «копанках» добывается некачественный, у него очень низкая теплоотдача. «Насколько мы видим, его смешивают с качественным углем. Из «копанок» он не сразу идет на продажу, он идет на пункты подготовки… Там выбирают более кондиционный уголь, а зола отходит. Этот уголь и продается», - сказала она.