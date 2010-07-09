Крымская милиция переходит на усиленный режим работы

Весь личный состав милиции Крыма и приданные силы Внутренних войск МВД будут обеспечивать охрану общественного порядка в регионе 10 июля во время проведения неформального саммита стран-участниц СНГ. Об этом сообщил заместитель начальника крымской милиции - начальник милиции общественной безопасности Николай Федорян, информирует УНИАН. «Будет задействован весь личный состав милиции Крыма, а также приданные силы, прибывшие в июне (для охраны порядка в курортный сезон). Мы, учитывая значительное увеличение количества автотуристов, не в состоянии своими силами обеспечить проезд, сопровождение (кортежей), поэтому МВД дополнительно дало нам 20 экипажей ГАИ», - сказал он. Федорян отказался назвать общее количество сотрудников милиции, которые будут работать во время форума. Между тем, он сообщил, что например, в районе Ливадийского дворца, где пройдет саммит, будут находиться почти 150 сотрудников правоохранительных органов, а в обычный день там могут «выставить один «маршрут» или вовсе «не выставлять». На трассах, по которым проедут кортежи, будут находиться более тысячи сотрудников правоохранительных органов. Не исключено перекрытие дорог во время движения автомобилей участников форума. «Мы будем стараться, чтобы их (перекрытий) не было, хотя режим проезда выбираем не мы, а Управление государственной охраны», - сказал начальник милиции общественной безопасности Крыма. С трассы в Ялту на время проведения саммита исчезнут торговцы ялтинским луком, медом, орехами. «Оттуда всегда их убираем, когда проводятся такие мероприятия», - сказал Федорян.