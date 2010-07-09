Karya Tour преподнесла «сюрприз» украинским туристам

Туроператор Karya Tour Ukraine заявляет о финансовых проблемах турецкой компании Sunspot Seyhat Ltd Sti, которая не может выполнить взятые на себя обязательства по приему и размещению туристов в Турции, сообщает УНИАН. «Хотим уведомить всех заинтересованных лиц о том, что сегодня утром в киевский офис компании поступила информация о финансовых проблемах принимающей стороны – турецкой компании SUNSPOT SEYHAT LTD STI, которая в силу объективных причин не может выполнить взятых на себя обязательств по приему и размещению туристов в Турции», - говорится в пресс-релизе Karya Tour Ukraine. Туроператор отмечает, что в киевский офис компании поступили жалобы от туристических агентств об отказе поселить туристов в забронированные и оплаченные ранее отели Анталийского побережья. В связи с этим туроператор Karya Tour Ukraine при содействии Министерства культуры и туризма Украины, Консульской службы МИДа, Министерства по туризму Турции и Ассоциации Отельеров Анталии принимает меры по урегулированию данной ситуации, в частности по расселению находящихся в Турции туристов, а также по вывозу туристов в Украину по завершению оплаченного ими срока пребывания. На сегодняшний день большинство туристов расселены по отелям, до конца дня компания надеется решить все вопросы с расселением оставшихся. Также отмечается, что туроператор Karya Tour Ukraine не прекращает свою деятельность и продолжает по мере возможности заботиться о своих туристах. Как сообщил член рабочей группы при Государственной службе туризма и курортов Владимир Царук, при Государственной службе туризма и курортов создана рабочая группа, которая отслеживает сложившуюся ситуацию. Ведомство обратилось в МИД Украины с тем, чтобы министерство помогло туристам, которые уже находятся в Турции, в размещении в гостиницах и отправке в Украину. Царук также сообщил, что на сегодня туроператор Karya Tour Ukraine отменила все свои чартерные рейсы в Турцию.