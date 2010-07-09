Пираты атаковали судно в Каспийском море

В Каспийском море четыре пиратские лодки пытались догнать иранский сухогруз «Саман». Как сообщает Life News, судно выполняло рейс порт Энзели - порт Актау в Казахстане. Пираты требовали остановить судно, чтобы они смогли подняться на борт, передает «Газета.ru». В 20.15 на пульт спасательно-координационного центра Астрахани поступил тревожный сигнал о преследовании морского судна. Тут же этот сигнал был передан в силовые структуры, капитанам судов в море и капитанам близлежащих портов. «Спасательная операция проводилась пограничным управлением республики Дагестан, - рассказал источник в погрануправлении Дагестана. - Срочно на место был отправлен вертолет, который открыл огонь по пиратам». Информации о погибших и пострадавших среди пиратов пока не поступало. Среди экипажа сухогруза в ходе спасательной операции никто не пострадал.