Российские букмекеры хотят купить осьминога Пауля

Знаменитый осьминог-предсказатель Пауль, возможно, переедет в Россию, чтобы предсказывать итоги матчей отечественной премьер-лиги, сообщил президент Национальной ассоциации букмекеров России, совладелец компаний «Шанс» и «Лига Ставок» Олег Журавский, передает Вести. По его словам, он направил в океанариум Sеa Life , расположенный в немецком Оберхаузене (именно там живет осьминог-оракул) предложение о продаже Пауля, чтобы тот «больше не будоражил общественное мнение». «Все люди смотрят и делают ставки, опираясь на мнение этого доброго осьминога. Пусть этот символ будет в России. Безусловно, мы готовы его купить, если сумма будет не астрономической», – заявил Журавский.