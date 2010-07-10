В ЮАР госпитализировали Мишеля Платини

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини госпитализирован в южноафриканском Йоханнесбурге, куда он приехал на чемпионат мира по футболу. Об этом, как стало известно РБК-Украина, сообщила радиостанция Europe1. Причиной госпитализации стал обморок 55-летнего футбольного чиновника в одном из ресторанов Йоханнесбурга. Представители УЕФА уточнили, что недавно Платини перенес грипп, из-за чего принимал различные лекарства, а также недоедал из-за напряженного графика. Все это дало осложнения на нервную систему. В настоящее время, отмечают в футбольной организации, состояние здоровья Платини опасений не вызывает, и, скорее всего, 10 июля вечером он будет выписан из больницы. Платини возглавляет УЕФА с января 2007 г. На этом посту он запомнился как функционер, выступающий за ужесточение футбольного законодательства.