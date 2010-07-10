Вчера вечером жители Севастополя и ЮБК остались без света

Потребители Севастополя и частично Южного берега Крыма вечером 9 июля остались без электроснабжения из-за аварийного отключения воздушной линии на трансформаторной подстанции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС, которым располагает УНИАН. Свет пропал в 21:10. Электроснабжение на объектах государственной охраны было возобновлено в 22:15. Через 5 минут было восстановлено снабжение Южного берега. В 22:43 электроснабжение удалось возобновить в полном объеме. Аварийные бригады компании «Крымэнерго» организовали постоянное дежурство на трансформаторных подстанциях для предотвращения отключения электропитания. Одна бригада провела осмотр поврежденного участка ВЛ 110 кВ, начались восстановительные работы. МЧС Крыма привела три передвижные электростанции в постоянную готовность.