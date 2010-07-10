Платини выписали из больницы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выписан из больницы Йоханнесбурга (ЮАР). Об этом сегодня сообщили в УЕФА, передает ИТАР-ТАСС. «Платини сегодня в 9 утра по местному времени был выписан из больницы. Результаты проведенных тестов удовлетворительные. Медицинское обследование показало, что он сможет присутствовать на финальном матче чемпионата мира в воскресенье», - говорится в совместном коммюнике УЕФА и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА). Глава УЕФА был экстренно госпитализирован в пятницу вечером после того, как упал в обморок во время ужина в одном из ресторанов Йоханнесбурга. Сразу после появления информации о недомогании 55-летнего Платини рядом СМИ была выдвинута версия, что у футбольного функционера случился сердечный приступ. Однако руководитель пресс-службы УЕФА Уилльям Гайяр опроверг эти слухи.