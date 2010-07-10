Воскресенье будет жарким и местами дождливым

11 июля в Киеве переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков. Местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +28...+30 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, дождь, местами грозы, ветер северный, 5-10 м/с, местами шквалы 19-24 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31 градус. В Карпатах дождь, местами сильный, температура ночью +11...+16 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов. В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь и грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов. На юге Украины переменная облачность, дождь, местами сильный. Местами грозы, град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 19-24 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь и грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса. В Ялте местами кратковременный дождь и гроза, температура ночью +20...+22 градуса, днем +29...+31 градус. 10 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.