В Беларуси создают «черные списки» сайтов

На сайте белорусской Инспекции по электросвязи (БелГИЭ) появился раздел «Списки ограниченного доступа», сообщает «Хартия-97». Эти списки якобы оградят белорусских интернет-пользователей от экстремизма, насилия, порнографии и прочих излишеств. Таких списков будет два - публичный и закрытый. В первый войдут интернет-ресурсы, зарегистрированные в национальном сегменте сети Интернет, а во второй - остальные нежелательные интернет-ресурсы, который будет виден лишь поставщикам интернет-услуг. Напомним, «черный список» формируется БелГИЭ по предложению уполномоченных госорганов. Помочь в составлении списка могут юрлица, индивидуальные предприниматели и обычные граждане, которые должны направлять свои предложения по блокировке сайтов в госорганы. Пока интернет-цензура может осуществляться только по личной просьбе самого интернет-пользователя. В обязательном порядке нежелательные сайты будут блокироваться в госучреждениях, а также в организациях образования, культуры. Скандальный указ Александра Лукашенко «О национальном сегменте сети Интернет» вступил в силу 1 июля. Текст указа вызвал критику как белорусского медиа-сообщества, так и международных правозащитных организаций, в том числе ОБСЕ. Независимые эксперты не сомневаются, что указ Лукашенко направлен, в первую очередь, на блокирование оппозиционных веб-ресурсов во время проведения выборов.