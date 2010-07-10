В Днепродзержинске арестовали киллера, стрелявшего в бизнесмена

Работники правоохранительных органов раскрыли преступление, которое произошло месяц назад в Днепродзержинске, когда на мостовом переходе в собственном автомобиле был расстрелян местный бизнесмен, председатель правления ОАО «Днепродзержинский речной порт» Александр Спектор. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, полковник милиции Виктор Бабенко, передает УКРИНФОРМ. На основе изъятых вещественных доказательств - 8 гильз калибра 5,45 мм (автомата Калашникова), найденных на месте преступления, пули, изъятой из тела пострадавшего, найденной недалеко от места совершения преступления сумки для теннисной ракетки, а также отработанного комплекса оперативно-поисковых работ, - Днепродзержинской городской милицией вместе с главным управлением был задержан 36-летний местный житель. Он признался, что стрелял в пострадавшего из автомата Калашникова, выполняя заказ 49-летнего гражданина К. Мотивом для заказного убийства, по данным предварительного следствия, стала ссора между гражданином К. и пострадавшим, которая произошла за полторы недели до покушения в одном из людных мест. Друг друга они хорошо знали, ведь не один год жили в Днепродзержинске. С бизнесом ссору в милиции не связывают. Исполнитель признался, что заказчик передал ему для совершения преступления автомат Калашникова и денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США. Он указал и на место, где было спрятано орудие убийства. Все это время и заказчик, и исполнитель находились в Днепродзержинске, спустя некоторое время они собирались покинуть город, однако, когда работники правоохранительных органов получили об этом информацию, злоумышленников оперативно задержали. «Исполнитель ранее не привлекался к ответственности, периодически работал рабочим на одном из предприятий, изредка употреблял наркотики. Следствие сразу пришло к выводу, что стрелял не профессиональный киллер. В некоторой степени именно благодаря этому бизнесмен остался жив», - отметил Бабенко. Исполнитель и заказчик задержаны по статье 115 УК Украины, уже в понедельник им будет предъявлено обвинение в покушении на совершение умышленного убийства. Напомним, 10 июня около 9 часов в собственном автомобиле «Порш Кайен» был расстрелян днепродзержинский бизнесмен Александр Спектор. Он получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости и плеча, огнестрельное ранение предплечья. Жизнь бизнесмену удалась спасти.