Отпущенный шпион до сих пор не вышел на связь с членами семьи

Ученый Игорь Сутягин, который был одним из россиян, отбывавших заключение за сотрудничество с иностранными разведками, а затем обменянных на задержанных в США российских шпионов, до сих пор не вышел на связь с семьей. «Игорь нам так и не позвонил. Мы очень сильно обеспокоены сложившейся ситуацией», – сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его брат Дмитрий Сутягин, передает «Эхо Москвы». «Игорь в подобных случаях всегда пытался при первой же возможности связаться с членами семьи и сообщить, где он находится, что происходит. Вроде как, по сообщениям прессы, обмен произошел вчера. Все равно с тех пор уже прошло довольно много времени, и он до сих пор так и не позвонил», – рассказал брат ученого. Как сообщалось ранее в ряде СМИ, Игорь Сутягин и бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, обменянные вместе с двумя другими бывшими заключенными на задержанных в США, остались в Великобритании.