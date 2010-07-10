Известный голливудский киноактер Жан-Клод Ван Дамм снимется в белорусском боевике, сообщают «Белорусские новости». Восьмого – девятого июля на киностудии «Беларусьфильм» состоялась встреча с представителями американской компании Motion Picture Corporation of America (MPCA), сообщила пресс-секретарь «Беларусьфильма» Валентина Белякова, передает Вести. Американская сторона предложила снять на базе белорусской киностудии боевик, главную роль в котором исполнит известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм. Предполагается, что «Беларусьфильм» выступит в качестве производящей компании. По словам Беляковой, «качество и мощность технической базы» полностью удовлетворили американских кинематографистов. Подбор основного состава съемочной группы американские партнеры доверили белорусским специалистам. Кроме того, в съемках планируется активно задействовать белорусских актеров. Как сообщила пресс-секретарь киностудии, съемки картины могут начаться уже через пару недель после согласования всех производственных вопросов.