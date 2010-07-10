Число жертв теракта на северо-западе Пакистана возросло до 102 человек

Число жертв двойного теракта в на северо-западе Пакистана, в поселке Якка-Ганд возросло с 65 до 102 человек – десятки тел погибших были обнаружены при разборе завалов на месте взрывов. Количество раненых, по новым подсчетам, составляет 115 человек, передает «Lenta.ru». Теракт возле здания местной администрации в Якка-Ганд произошел вчера. Как считает полиция, два смертника с интервалом в несколько секунд взорвали бомбы при входе в административное здание. Жертвами теракта стали десятки мирных жителей, которые пришли на бесплатную раздачу инвалидных кресел и стояли в очереди.