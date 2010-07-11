Мэрия шведского Карлштадта построила туалет для чаек

Муниципалитет шведского города Карлштадт построил специальный пляжный туалет для чаек, пишет газета The Local. Колонии чаек, обитающих у гавани, изрядно загрязняли своими экскрементами пляж, воду и причал. «Это было огромной проблемой. Владельцы яхт жаловались, что их имущество птицы портят экскрементами», - сказал представитель местного муниципалитета. Он добавил, что власти испробовали разные методы, даже ставили пугала, но птицы к ним быстро привыкали, передает Newsru.com. В итоге решение проблемы было найдено – для чаек соорудили небольшую пристань на берегу. «Птицы любят на ней сидеть и любоваться видом», - добавил чиновник. Администрация города надеется, что это поможет собрать всех чаек в одном месте и избавит от загрязнения другие участки пляжа.