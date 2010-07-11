Человек, объявивший войну полиции, скончался в Британии

Рауль Моат, преступник со стажем, объявивший войну полиции, скончался в субботу утром в госпитале Ньюкасла, пишет издание The Independent. В больницу он был доставлен двумя часами ранее с огнестрельным ранением. По информации газеты, это было самоубийство, передает Newsru.com. Ранее стало известно, что Моат был обнаружен и блокирован полицией в районе города Ротбери. В течении пяти часов он отказывался сдаться, при этом мужчина держал у виска оружие. Очевидцы сообщали, что слышали выстрел, однако представители полиции заявили, что с их стороны огонь не велся.