Убийца режиссера Теодора ван Гога заявил, что ни о чем не сожалеет

Спустя шесть лет после убийства режиссера Тэодора ван Гога, родственника знаменитого художника, Мухаммед Боуйери не раскаивается в своем поступке, пишет DutchNews.nl. Недавно Боуйери отправил письмо мусульманскому сообществу Нидерландов, в нем говорится, что преступник «ни секунды не сомневался в правильности своего поступка», передает Newsru.com. Боуйери отбывает пожизненный тюремный срок за убийство, совершенное в 2004 году. Причиной преступления стал фильм ван Гога «Submission» («Покорность»), рассказывающий о жизни мусульманских женщин. Режиссер Теодор ван Гог был правнуком родного брата живописца Винсента ван Гога.