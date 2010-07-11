Страны СНГ намерены вместе строить спортивную инфраструктуру

Новый договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ может быть рассмотрен на очередном заседании совета глав государств содружества. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам неформальной встречи шести глав государств СНГ, сообщает Украинская правда. «Достигнута договоренность продолжить активную работу над новым договором о зоне свободной торговли и рассмотреть эту тему на очередном заседании совета глав государств СНГ», - отмечается в заявлении. Стороны также подтвердили намерение принимать активное участие в реализации важных инфраструктурных проектов, в частности в рамках подготовки проведения в Украине финала Евро-2012 и Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году. «Отмечаем целесообразность совместного участия заинтересованных сторон в строительстве и модернизации стадионов, спортивных сооружений и необходимой инфраструктуры», - говорится в документе. Кроме этого, участники встречи выразили поддержку инициативы проведения в Киеве в апреле 2011 года международной конференции, посвященной преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Как известно, в неформальном саммите глав стран СНГ приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, России Дмитрий Медведев и Украины Виктор Янукович. Всего в состав содружества входят 11 стран-участников.