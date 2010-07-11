Один из самых больших курганов в Украине ограбили

Сотрудники Казанковского РО УМВД Украины в Николаевской области задержали грабителей курганов. Как сообщили представители Института археологи Национальной академии наук Украины со ссылкой на РО УМВД Украины в Николаевской области, трое молодых людей с помощью лопат и ведер выкопали в одном из курганов района грабительский лаз глубиной 15 метров. По информации Института археологии, злоумышленники ограбили один из самых крупных курганов в Николаевской области, нарушив насыпь кургана, что может привести к его разрушению и потере исторической информации. Предположительно, курган относится к эпохе раннего железа. В отношении «черных археологов» возбуждено уголовное дело по признакам ст. 298 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В настоящее время на Николаевщине насчитывается большое количество малых и больших курганов, некоторые из них, благодаря стараниям современных грабителей, уже почти сравнялись с землей. Курганы высотой 8-10 метров представляют историческую ценность и охраняются законом, сообщает Интерфакс-Украина.