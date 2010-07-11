Показ авиатехники с участием Януковича не состоится

Показ авиатехники, который был запланирован на 11 июля в Симферополе с участием Президента Украины Виктора Януковича, не состоится. Перспективы сотрудничества в авиатранспортной отрасли обсуждались во время неформальной встречи глав стран-участниц СНГ. Об этом сообщила сотрудница Совета министров Крыма, информирует УНИАН. «Вопросы обсудили во время встречи», - сказала она. Отменена аккредитация журналистов на мероприятие в связи с его переносом, добавляет пресс-служба администрации Януковича. Пресс-служба приносит извинения представителям СМИ «за неудобства и благодарит за сотрудничество».