В Украине будет дождливая, но жаркая погода

12 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Грозы, днем местами град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +29...+31 градус. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Грозы, днем местами град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов. В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +11...+16 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов. В Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31 градус. На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, местами град. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, днем местами град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, днем местами град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35 градусов. На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный. Грозы, днем местами град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный. Грозы, днем местами град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. В Ялте кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +20...+22 градуса, днем +27...+29 градусов. 11 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.