ГАИ против отмены техосмотра

Предложение отменить технический осмотр транспортных средств неприменимо к нынешним украинским реалиям. Об этом заявил заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергей Будник, сообщает Лига со ссылкой на телеканал «24». Чиновник заявил, что отмена техосмотра станет возможной лишь тогда, когда будет четко отработана система контроля технического состояния автомобилей. В качестве примера он привел Польшу, где подобную проверку осуществляют субъекты предпринимательской деятельности, однако водитель не имеет права выехать на дорогу без страховки. «Получил протокол, поехал застраховал автомобиль, поехал на улицу. Представьте, если мы у нас сейчас сделаем такую систему: у нас сегодня лишь 70% имеют полисы гражданской ответственности», - сказал Будник. «Кроме того, законодательством не определен срок, на который может быть застраховано транспортное средство. Некоторые наши водители страхуют на 15 дней, на месяц - для того, чтобы пройти государственный технический осмотр», - добавил он. Напомним, ранее народный депутат от НУНС Анатолий Гриценко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5066 об отмене техосмотра.