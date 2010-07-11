По Кировоградщине бродит новый вирус?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко обратился в Министерство здравоохранения с требованием проверить информацию о якобы резком увеличении в Кировоградской области количества заболеваний, вызванных новым животным вирусом, возможно, Н1N1, сообщает УНИАН. В комитет ВР поступила информация, что якобы в Новоархангельском районе Кировоградской области произошло резкое увеличение количества заболеваний, которые по своей симптоматике можно отнести к атипичной пневмонии или гриппу, вызванному новым животным вирусом, возможно, Н1N1. Учитывая важность вопроса, высокий потенциальный уровень угрозы Гриценко обратился в Минздрав с требованием тщательным образом проверить указанную информацию и в случае ее подтверждения принять меры оперативного реагирования. В то же время, Минздрав уже направил ответ на обращение народного депутата, в котором проинформировал о ежедневном мониторинге ситуации в Кировоградской области и пообещал взять ее под постоянный контроль.