На Житомирщине учительница выращивала 11 тыс. кустов конопли

В Житомирской области милиция обнаружила на огороде у сельской учительницы более 11 тыс. кустов конопли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области со ссылкой на начальника отдела борьбы с незаконным обращением наркотиков Сергея Дзюбенко. По его словам, речь идет о нынешнем рекорде незаконного посева наркотического сырья в области. Дзюбенко уточнил, что эти 11 тысяч 220 растений конопли обнаружено стражами порядка в Андрушевском районе Житомирской области. Начальник отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков УМВД Украины в Житомирской области отметил, что 79-летняя пенсионерка выращивала коноплю для сбыта из-за необходимости средств на свое лечение. «Такая ситуация является типичной, поскольку в подавляющем большинстве случаев хозяевами незаконных посевов наркосодержащих растений являются пенсионеры, которые таким образом пытаются хоть как-то подправить свой мизерный бюджет», - сообщил Дзюбенко и добавил: «Как правило, это для них заканчивается плачевно – и денег не заработали, и штраф придется платить». Он отметил также, что уничтоженную коноплю милиции пришлось вывозить из домохозяйства пенсионерки КамАЗом. В целом в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий «Мак-2010», которые продолжаются летом на территории области, за июнь работники милиции выявили десятки фактов, связанных с выращиванием запрещенных наркосодержащих культур. Это касается Володарск-Волынского, Барановского, Житомирского, Емильчинского и Олевского районов. Так, например, 49-летняя повар школы в Житомирском районе выращивала у себя на огороде 340 стеблей мака. По этим фактам теперь проводятся проверки, информирует УНИАН.