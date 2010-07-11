9-летний мальчик случайно застрелил своего брата

Девятилетний мальчик из Лос-Анджелеса случайно застрелил своего двухлетнего брата, играя с пистолетом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN. По данным местной полиции, мальчик, чье имя не раскрывается, нашел оружие у себя дома. Играя с ним, он случайно нажал на спусковой крючок, и пуля угодила в голову его брату. Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали раненного малыша, однако их усилия не помогли, и позже ребенок скончался в больнице. Полиция допросила всех членов семейства и пришла к выводу, что это был несчастный случай. Никаких обвинений в отношении выстрелившего из пистолета ребенка предъявлено не будет.