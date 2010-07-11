Внук Манделы утверждает, что ФИФА оказывает давление на деда

Внук бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы – Мандла Мандела – сообщил, что ФИФА оказывает давление на его деда, чтобы тот посетил финальный матч чемпионата мира между командами Испании и Нидерландов, который состоится в воскресенье, передает Utro.ru. «Вся наша семья скорбит о потере Зенани (правнучка Манделы Зенани погибла перед открытием чемпионата мира), и сейчас мы не участвуем в каких-либо общественных мероприятиях. Но ФИФА оказывает на деда большое давление и очень хочет, чтобы он посетил финальный матч чемпионата мира. Решение будет принято в воскресенье, все будет зависеть от состояния его здоровья. Думаю, в сложившейся ситуации люди из ФИФА должны понять, что наша семья понесла тяжелую утрату, и у дедушки есть серьезные основания не посещать предстоящую игру. Но, к сожалению, они не обращают внимания на эти факторы, так же как и на нашу культуру и традиции», – приводит слова Мандлы Манделы АР.