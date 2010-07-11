Полиция Бразилии не обнаружила бомбу в лайнере Рио-Париж

Бразильским полиция не обнаружила бомбы на борту самолета французской авиакомпании Air France, который совершил экстренную посадку в Бразилии. Boeing 747-400, вылетевший в субботу рейсом 443 из Рио-де-Жанейро в Париж, совершил незапланированную посадку в аэропорту города Ресифи на северо-востоке Бразилии из-за сообщения о бомбе. На борту лайнера находились 405 пассажиров и 18 членов экипажа. Воздушное судно и багаж были полностью обследованы агентами Федеральной полиции Бразилии, ничего подозрительного обнаружено не было, сообщил представитель Air France. По данным авиа службы Бразилии Infraero, пассажиров разместили в отелях Ресифи. Ранее в службе сообщили, что они не смогут вылететь во Францию до утра по местному времени (14.00 мск), передает «Газета.ru». По данным авиакомпании Air France, информация о предполагаемой бомбе на борту поступила в аэропорт Рио-де-Жанейро и была незамедлительно передана пилотам, когда самолет был уже в воздухе. Экипаж принял решение посадить борт в Ресифи. Ведется следствие.