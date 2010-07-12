Испания - новый чемпион мира по футболу

В финальном матче Чемпионата мира по футболу-2010 сборная Испании в дополнительное время переиграла сборную Нидерландов, передает «Газета.ru». Первый тайм активнее начали испанцы. В начале игры им удалось создать несколько голевых моментов. Но неточные завершающие удары и надежная игра Стекеленбурга помешали пиренейцам открыть счет. А уже ближе к середине тайма голландацы смогли выровнять игру и провести несколько опасных атак. Правда, во второй половине тайма команды больше играли на разрушение, чем на созидание. Как результат - 5 желтых карточек. И недовольный свист зрителей, под который команды и ушли на перерыв. Начало второого тайма было продолжением первой половины игры. Груз ответственности не повзволял команды играть быстро и с «искрой». Правда, на 62-й минуте Нидерланды упустили просто фантастический момент открыть счет: Арьен Роббен убежал «один на один». Но Икер Касильяс был супер-надежен. Однако, этот момент заставил испанцев начать играть активнее. Команда Дель Боске после этого имела несколько просто шикарных возможностей забить. Но подвела реализация. А Нидерланды перестороились на игру на контратаках. Одну из которых мог результативно завершать тот же Роббен. Но защитнки «красной фурии» не дали голландцу переправить мяч в сетку. Основное время так и завершилось нулями на табло. В добавленное время Испания создала больше моментов, чем за весь матч (а возможно, и за весь Чемпионат). Но просто «детские» ошибки при завершении атак долго не позоляли перинейцам забить. Но испанцы дожали оброну «страны тюльпанов» - за 4 минуты до конца матча гол забил Иньеста. Голландцы отыграться уже просто не успели. Испания впервые в своей истории становится Чемпионом мира. Сборная Голландии: Стекеленбург, Хейтинга, Матийсен, Ван дер Виль, ван Бронкхорст (105), Брафхейд, ван Боммель, де Йонг (ван дер Ваарт, 99), Роббен, Снейдер, Кайт (Элиа, 71), ван Перси Сборная Испании: Касильяс, Пуйоль, Серхио Рамос, Пике, Капдевилья, Хаби Алонсо (Фабрегас, 87), Бускетс, Иньеста, Хави, Педро (Навас 60), Вилья (Торрес, 106) Предупреждения: ван Перси (15), Пуйоль (17), ван Боммель (22), Серхио Рамос (23), де Йонг (28), ван Бронкхорст (54), Хейтинга (57, 110), Капдевилья (67), Роббен (84), Ван дер Виль (112), Иньеста (116), Хави (120) Удаления: Хейтинга (110) Голы: Иньеста (116)